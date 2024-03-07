Мир 07 марта 2024, 13:59 Госдума обратится к Германии из-за участия бундесвера в боях на Украине Слуцкий: ГД обратится к ФРГ из-за участия бундесвера в боях на Украине Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Госдума обратится к бундестагу из-за участия Германии в преступлениях Украины против мирного населения и нанесении ущерба гражданской инфраструктуре России. Об этом рассказал председатель думского комитета по международным делам, кандидат в президенты России от ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщило РИА «Новости».

Проект вынесут на обсуждение Госдумы 12 марта. Депутаты, по словам Слуцкого, призывают «провести объективное расследование участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины».

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Кроме того, российская сторона надеется на здравомыслие немецкого народа и парламентариев. В частности речь идет о предотвращении вооруженного противостояния Германии и России.

Ранее немецкий политолог Александр Рар рассказал о возможной отставке канцлера ФРГ Олафа Шольца в связи со скандальной утечкой разговора высокопоставленных военных. Они говорили о поставках Украине ракет Taurus и ударах по российским территориям. Но Шольц боится ответа России, поэтому не станет отправлять вооружения ВСУ.

Ранее МИД ФРГ призвал немцев отказаться от поездок в Россию в приграничные города: Ростов-на-Дону, Курск, Брянск, Белгород, Краснодар и Воронеж. Тем, кто уже находится в стране, посоветовали задуматься о выезде.