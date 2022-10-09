Госдума объяснила отмену Киргизией учений ОДКБ страхом перед санкциями | 360°

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Госдума объяснила отмену Киргизией учений ОДКБ страхом перед санкциями

Первый зампред комитета ГД по делам СНГ Затулин: Киргизия хочет дистанцироваться от России

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Киргизия пытается «дистанцироваться от России», чтобы избежать санкций. Такое заявление в интервью радиостанции «Говорит Москва» высказал первый зампред комитета Государственной думы России по делам СНГ Константин Затулин.

«Я предполагаю, что, скорее всего, Киргизия, как и некоторые другие страны, улавливает сигналы, идущие с одной стороны от Запада, с которым она не хочет ссориться. <…> Мне кажется, что в Киргизии сочли, что можно слегка дистанцироваться от России в этой ситуации», — сказал он.

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Затулин полагает, что Киргизия находится в процессе анализа (как и другие страны, но в особенности СНГ), насколько сильна сейчас Россия, в состоянии ли она достичь успеха в специальной военной операции на Украине.

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«Это, конечно, не какой-то решающий шаг к какому-то разрыву, но это такая игра, которая идет во всем мире, чтобы не попасть под раздачу каких-либо западных санкций», — объяснил депутат.

Ранее в Минобороны Киргизии сообщили об отмене учений «Нерушимое братство — 2022» от ОДКБ. Официальные причины отмены пока не названы.

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