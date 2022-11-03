Мир 03 ноября 2022, 08:46 Госдума напомнила, что Украина с 2014 года является колонией США Спикер Госдумы Володин: после госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет Unsplash

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После государственного переворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет, став колонией Соединенных Штатов. Такое заявление сделал спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, эти восемь лет привели к утрате промышленного потенциала Украине и тотальной коррупции. Страна в результате оказалась разворована, а интересы народа не учитываются.

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«За это время из Украины бежало более 10,5 миллионов человек. Еще 11,2 миллионов жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией», — написал Володин.

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Всего с 2014 года Украина потеряла 53,7% населения. А ее граждане для США и Евросоюза — просто расходный материал. Запад ведет войну «до последнего украинца», что ежедневно уносит сотни человеческих жизней.

Вячеслав Володин резюмировал, что нынешний режим Украины ведет страну к полному исчезновению.

Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад уклоняется от расследования по американским биолабораториям на Украине.