Мир 28 августа 2023, 23:09 Госдолг Украины за июль вырос на 4 миллиарда долларов Минфин Украины: госдолг страны превысил 132 миллиарда долларов Freepik

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Государственный долг Украины превысил 132 миллиарда долларов. Об этом сообщило Министерство финансов страны на своем сайте.

«По состоянию на 31 июля 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 4 860,59 миллиарда гривен или 132,92 миллиарда долларов», — уточнили в ведомстве.

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При этом за июль госдолг Украины вырос на четыре миллиарда долларов, подчеркнули в Минфине страны.

В июне советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина сможет гасить госдолг за счет арестованных российских активов и того, что киевский режим сможет «отобрать» у России.

В августе 2022 года S&P и Fitch понизили рейтинги Украины до SD — выборочный дефолт — и RD — ограниченный дефолт. Рейтинг выпуска еврооблигаций также снизился до D — дефолт. По данным агентств, к этому привело решение правительства договориться об отсрочке платежей по госдолгу на два года.