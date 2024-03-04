Мир 04 марта 2024, 04:37 Госдолг Украины за девять лет увеличился в четыре раза Госдолг Украины увеличился с 2014 года в четыре раза, составив $145,3 млрд РИА «Новости»

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Государственный долг Украины на душу населения увеличился в четыре раза, начиная с 2014 года. В 2024 году он составил 145,3 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА «Новости».

Издание отметило, что госдолг на одного жителя страны вырос до 5,5 тысячи долларов, а в ближайшее время может достичь как минимум показателя в 6,9 тысячи долларов. Причина — внешняя задолженность страны.

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В 2014 году она составляла 31 миллиард долларов, а уже два года назад поднялась до отметки в 64 миллиарда долларов. По итогам 2023 года Украина задолжала почти 95 миллиардов долларов.

Ранее советник президента страны по экономическим вопросам Олег Устенко заявил о желании украинских властей получить от России триллион долларов в качестве компенсации. Прошлым летом он предлагал погасить госдолг страны за счет арестованных российских активов и того, что киевский режим сможет «отобрать» у РФ.

В начале года глава Министерства экономики Украины Юлия Свириденко предупредила украинцев, что в стране могут временно прекратить выплату пенсий, если Евросоюз откажется их финансово поддержать в этом году.