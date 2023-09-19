Мир 19 сентября 2023, 00:35 Госдолг США впервые в истории превысил $33 трлн Минфин: госдолг США превысил отметку в 33 триллиона долларов Freepik

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Государственный долг США вновь бьет рекорды. Он впервые в истории страны превысил отметку 33 триллионов долларов. Данные опубликовал Минфин Соединенных Штатов.

По состоянию на 18 сентября в графе «совокупный госдолг» указана сумма 33,04 триллиона долларов. Предыдущий антирекорд страна установила в июне, превысив отметку в 32 триллиона, напомнил RT.

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В начале июня американский лидер Джо Байден подписал законопроект о повышении потолка государственного долга. Этот закон приостанавливает действие лимита госдолга до 1 января 2025 года.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США попали в западню, пытаясь обескровить Россию конфликтом на Украине. Тратя огромные средства на это, американские чиновники истощают ресурсы своей страны. Для обслуживания внешнего долга Америки требуется один триллион долларов — это сумма равна военному бюджету страны, напомнил полковник.