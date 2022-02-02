Госдолг США превысил рекордную отметку

Министерство финансов США опубликовало данные о государственном долге. Впервые в истории сумма превысила отметку в 30 триллионов долларов.

Издание New York Times предположило, что причиной повышения госдолга стали многочисленные инвестиции со стороны правительства в борьбу с коронавирусом и выплат для поддержки малого бизнеса, а также борьбы с безработицей.

Аналитики отметили, что показатель в 30 триллионов долларов достигнут раньше на несколько лет, чем ожидалось.

По их мнению, увеличение суммы госдолга свидетельствует о росте экономике, так как процентная ставка остается на прежнем уровне.

В декабре 2021 года президент США Джо Байден подписал документ об увеличении государственного долга до предела 31,4 триллиона долларов.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, что подобные решения принимались в стране более 80 раз и не являются чем-то из ряда вон выходящим.

Конгресс США подготовил пакет новый санкций в отношении России. В проекте перечислены меры в отношении газопровода «Северный поток — 2», а также рекомендуется прекратить финансирование диалогов по кибербезопасности и стратегической стабильности.