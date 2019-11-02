Госдолг США побил рекорд

Государственный долг США побил очередной рекорд, превысив отметку в 23 триллиона долларов. Об этом сообщило министерство финансов Соединенных Штатов.

В 2019 году дефицит составил около триллиона долларов. Только налоговая реформа 2017 года, которая была проведена Трампом и республиканцами в конгрессе, должна увеличить бюджетный дефицит на два триллиона долларов за десятилетие, уточняется в материале РИА «Новости».

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Кроме того, продолжается рост расходов на оборону. Ежегодный бюджет Пентагона составляет порядка 700 миллиардов долларов.

Из общей суммы в 23 триллиона долларов только 17 триллионов находятся на руках финансовых институтов и у граждан, остальная часть суммы в шесть триллионов долларов — это займы между разными учреждениями федерального правительства.

Как известно, при заступлении на пост президента Соединенных Штатов Дональда Трампа государственный долг составлял сумму, меньше 20 триллионов долларов. Однако из-за увеличения дефицита федерального бюджета госдолг стал расти ускоренным темпом.