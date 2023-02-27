Мир 27 февраля 2023, 18:03 Госдолг Германии вырос в 10 раз с 2021 года

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что государственный долг страны с 2021 года вырос в 10 раз. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Выплаты по госдолгу выросли с четырех до почти 40 миллиардов евро. Линднер отметил, что таким образом Германия теряет средства, которые могли пойти на развитие научных и общественных сфер.

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Отмечается, что ранее министр связывал рост госдолга страны с энергетическим кризисом в Европе и пандемией коронавируса.

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