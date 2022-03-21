Госдепартмент США заявил о желании сохранить взаимное дипприсутствие с РФ

США хотели бы сохранить взаимное дипломатическое присутствие с Россией и оставить линии для коммуникации открытыми. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, его слова привел ТАСС.

«Мы уверены, что важно сохранять открытыми каналы коммуникации с Россией», — сказал Прайс.

Он добавил, что это приобретает особенное значение «в условиях напряженности и во время конфликтов». Прайс подчеркнул, что США стремится сохранить открытыми линии коммуникации и поддерживать дипломатическое присутствие в Москве.

«Мы также стремимся к тому, чтобы сохранить российское дипломатическое присутствие в США», — отметил представитель Госдепа.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил о том, что американские власти готовы смягчить введенные против России санкции в случае деэскалации ситуации на Украине. В то же время, санкции могут и ужесточить, если ситуация на Украине ухудшится, подчеркнул Прайс.