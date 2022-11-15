15 ноября 2022, 03:48
Госдеп готовит почву для будущих мирных переговоров России и Украины этой зимой — СМИ
Politico: Госдеп США готовит почву для возможных переговоров РФ и Украины
Госдепартамент США закладывает фундамент для возможных переговоров между Россией и Украиной. Но позиция в американской администрации по этому вопросу очень неоднозначна. Об этом написало Politico со ссылкой на нескольких представителей Белого дома.
По сообщению источников издания, большая часть политиков согласна с тем, что с наступлением зимы откроется окно для возможных переговоров между Киевом и Москвой. Американские военные полагают, что украинской армии будет непросто тягаться с Россией. Это будет очень трудно и дорого с точки зрения ресурсов и жизней.
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Некоторые военные эксперты не согласились с мнением о приостановке конфликта с наступлением зимы. По их мнению, морозы замедлят, но не остановят боевые действия.
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В издании заключили, что Госдеп, возможно, и готовит почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией, однако США пока не предпринимает никаких конкретных дипломатических шагов. По данным авторов статьи, больше других против начала переговоров выступает Совет национальной безопасности американской администрации.
США
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