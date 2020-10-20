Представители внешнеполитического ведомства призвали Россию отказаться от использования своих энергетических ресурсов для давления на другие страны. Уточняется, что новые ограничения в частности распространяются на организации, которые помогают модернизировать или устанавливать технику на суда, используемые для укладки труб.

Журналисты направили запрос представителю «Газпрома», чтобы получить комментарий по поводу решения американских властей.

Ранее в США признали, что вводить санкции против нашей страны становится все сложнее. Из-за большого количества действующих ограничений непросто найти объекты для новых. В последние годы Штаты вводили санкции в отношения России по ряду причин. Помимо строительства «Северного потока — 2» поводом для санкций стало присоединение Крыма, предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США и конфликт на Украине.