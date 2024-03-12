12 марта 2024, 18:58
Госдепартамент США выделит почти 2 миллиона долларов на изучение стран бывшего СССР
Бюро разведки и исследований Госдепартамента США планирует направить в 2024 году более 1,9 миллиона долларов на программу изучения стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы. Об этом сообщил RT.
В документе ведомства отмечается, что инициатива должна содействовать американским внешнеполитическим целям. Также подчеркивается важность знания различных фактов о странах Восточной Европы и бывшего СССР для безопасности США.
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Участникам программы предстоит сотрудничать с Госдепом и американской разведкой, а также исследовать политические проблемы.
Разведка
США
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