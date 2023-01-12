Мир 12 января 2023, 11:42 Госдепартамент США выделит $500 тысяч на обучение журналистов из Молдавии

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Госдепартамент США планирует выделить 500 тысяч долларов на программу, по которой будут обучать молдавских журналистов. Об этом написал RT.

В документе говорится, что посольство США в Кишиневе приглашает организации подавать заявки на проекты по предоставлению журналистам комплексной подготовки посредством центра MediaCor в Государственном университете Молдавии.

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Целью программы Госдеп ставит повышение информированности и укрепление профессиональных навыков молдавских журналистов.

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Обучение будет включать в себя поездки журналистов в США для получения опыта работы в медиасреде.

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