19 января 2024, 14:50
Госдепартамент США намерен выделить $1,5 млн на укрепление СМИ Молдавии
Молдавские СМИ могут получить 1,5 миллиона долларов от Госдепартамента США в рамках проекта по «укреплению потенциала» медиа. Таким образом американцы хотят посодействовать независимым журналистам в освещении вопросов экономики и политики, написал RT.
В Госдепе также рассчитывают повысить способность населения Молдавии критически оценивать материалы в СМИ и социальных сетях.
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Ведомство намерено выделить более 10 грантов размером от 25 тысяч долларов.
Госдеп США
Молдавия
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