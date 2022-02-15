Госдепартамент посоветовал американцам покинуть Белоруссию

Госдепартамент США рекомендовал своим соотечественникам воздержаться от поездок в Белоруссию. Тем же американцам, которые там находятся, лучше побыстрее уехать из страны.

Такие жесткие рекомендации от Госдепа появились 14 февраля, написал «Интерфакс».

Ведомство объяснило свою позицию тем, что в Белоруссии произвольно применяются законы, американцы рискуют быть задержанными. Не исключено также преследование иностранцев белорусскими властями. Кроме того, США выразили озабоченность в связи с ковидом и наращиванием Россией военной силы около белорусских и украинских границ.

«В связи с нестандартной активностью российских военных у границ Украины ведомство предупредило, что американцы должны осознавать, что во всем регионе усилена напряженность и ситуация стала непредсказуемой», — сказано в материале.

В Госдепартаменте напомнили, что у американских властей стало меньше возможностей оказывать экстренные и обычные услуги своих согражданам в Белоруссии из-за ограничений, наложенных правительством на штатное расписание американского посольства.

Ранее в этом году Госдеп дал указание семьям госслужащих и дипломатов США покинуть Белоруссию.