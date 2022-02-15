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    15 февраля 2022, 09:53

    Госдепартамент посоветовал американцам покинуть Белоруссию

    Наза Салех Захи

    Госдепартамент США рекомендовал своим соотечественникам воздержаться от поездок в Белоруссию. Тем же американцам, которые там находятся, лучше побыстрее уехать из страны.

    Госдепартамент посоветовал американцам покинуть Белоруссию

    Такие жесткие рекомендации от Госдепа появились 14 февраля, написал «Интерфакс».

    Ведомство объяснило свою позицию тем, что в Белоруссии произвольно применяются законы, американцы рискуют быть задержанными. Не исключено также преследование иностранцев белорусскими властями. Кроме того, США выразили озабоченность в связи с ковидом и наращиванием Россией военной силы около белорусских и украинских границ.

    «В связи с нестандартной активностью российских военных у границ Украины ведомство предупредило, что американцы должны осознавать, что во всем регионе усилена напряженность и ситуация стала непредсказуемой», — сказано в материале.

    В Госдепартаменте напомнили, что у американских властей стало меньше возможностей оказывать экстренные и обычные услуги своих согражданам в Белоруссии из-за ограничений, наложенных правительством на штатное расписание американского посольства.

    Ранее в этом году Госдеп дал указание семьям госслужащих и дипломатов США покинуть Белоруссию.