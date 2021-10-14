Госдеп заподозрил чиновников Трампа в краже дорогих подарков

Госдеп США собирается проверить чиновников бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщил Daily Storm со ссылкой на телеканал NBC News.

Их подозревают в присвоении подарков для иностранных гостей на саммите «Большой семерки». Речь идет о кожаных портфелях, мраморных подносах и других вещах с подписью и печатью Трампа и его супруги.

«Управление генерального инспектора расследует, забрали ли в январе политические назначенцы тогдашнего президента Трампа подарки из хранилища госдепа домой», — рассказал телеканал.