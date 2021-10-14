Госдеп заподозрил чиновников Трампа в краже дорогих подарков
NBC News: Госдеп будет искать пропавшие подарки для саммита «Большой семерки»
Госдеп США собирается проверить чиновников бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщил Daily Storm со ссылкой на телеканал NBC News.
Их подозревают в присвоении подарков для иностранных гостей на саммите «Большой семерки». Речь идет о кожаных портфелях, мраморных подносах и других вещах с подписью и печатью Трампа и его супруги.
«Управление генерального инспектора расследует, забрали ли в январе политические назначенцы тогдашнего президента Трампа подарки из хранилища госдепа домой», — рассказал телеканал.