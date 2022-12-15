Мир 15 декабря 2022, 21:24 Госдеп заявил об отсутствии цели заблокировать финансовую систему России Представитель Госдепа О’Брайен исключил полную блокировку финансовой системы России РИА «Новости»

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Санкционная политика США не несет цели полной блокировки финансовой системы России, чтобы не причинить ущерб мировому рынку. Все ограничения вводятся аккуратно и учитываются все риски. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил координатор санкционной политики Госдепартамента Джеймс О’Брайен.

Он подчеркнул, что решение отключения российских банков от международной системы SWIFT также проходило постепенно. Каждое финансовое учреждение изучили отдельно. Кроме того, специалисты учли риски и ущерб, который мог понести рынок после отключения ряда российских банков.

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«Мы рассматриваем (введение санкций как постепенное движение, а не как попытку заблокировать всю российскую финансовую систему сразу», — заявил О’Брайен.

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Представитель Госдепа добавил, что Россия останется важным игроком на мировых рынках продовольствия, удобрений и энергоносителей. Но санкции нужны для того, чтобы лишить страну поступлений средств, направленных на проведение спецоперации.

Джеймс О’Брайен добавил, что действующие санкции против российских банков не позволяют им проводить операции в долларах и лишили их права оставаться частью глобальной финансовой системы. Минфин США продолжает выдавать лицензии на финансовые операции с продуктами питания и удобрений. Поэтому США не мешают поставкам товаров, которые необходимы людям.

В четверг, 15 декабря, Минфин США включил в санкционные списки российского предпринимателя Владимира Потанина. Также под санкции попал холдинг «Интеррос», через который миллиардер владеет Росбанком. В американском ведомстве подчеркнули, что компания «Норникель» под введенные ограничения не попала, так как Потанин и его родственники больше не являются мажоритарными акционерами.