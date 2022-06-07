Госдеп заявил о желании сохранить каналы связи с Россией

США хотят сохранить каналы для общения с Россией. Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что их наличие считается особенно важным в период повышенной напряженности.

«Мы верим в то, что линии коммуникаций, линии диалога важны всегда, но особенно во времена повышенной напряженности или, как в этом случае, даже конфликта <…>. Мы хотим, чтобы эти каналы сохранились», — привело РИА «Новости» слова Прайса, сказанные им во время брифинга.

По этой причине, как заметил пресс-секретарь Госдепа, Штаты решительно выступали против неоправданных, на их взгляд, шагов РФ. Прайс отметил также, что шаги, о которых он говорит, вели к сокращению диппредставительства США в Москве.

Накануне Россия ответила на действия США внесением 61 американца в свой стоп-лист. В перечень попали крупные руководители и чиновники Госдепартамента, а также министры и топ-менеджеры ведущих корпораций ВПК. Такое решение в российском внешнеполитическом ведомстве объяснили «постоянно расширяющимися санкциями США против российских политических и общественных деятелей, а также представителей отечественного бизнеса».