Мир 25 апреля 2023, 21:57 Госдеп заявил о выдаче около 100 виз россиянам в связи с визитом Лаврова Госдеп: США выдали россиянам около 100 виз в связи с поездкой Лаврова Freepik

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В связи с поездкой главы МИД РФ Сергея Лаврова в ООН Соединенные Штаты выдали около 100 виз гражданам России, в том числе журналистам. Об этом на регулярном брифинге заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. Его процитировал ТАСС.

На вопрос о новой политике администрации Вашингтона по поводу невыдачи виз журналистам российских СМИ Пател ответил, что в США «серьезно относятся к обязательствам как страны», на территории которой находится штаб-квартира ООН.

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«Я отмечу, что в связи с визитом министра иностранных дел Лаврова в ООН — в рамках председательства России в СБ ООН — Соединенные Штаты выдали около 100 виз российским гражданам, в том числе и ряду журналистов», — сказал он.

Ранее российским журналистам, которые сопровождали главу МИД РФ Сергея Лаврова для участия в работе СБ ООН, не получили визы США. После этого глава ведомства заявил, что Россия этого «не забудет и не простит».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию «манипулированием темы свободы слова и правами журналистов».