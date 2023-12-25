Мир 25 декабря 2023, 12:27 Госдеп заявил о планах сделать Польшу новым лидером Евросоюза Замгоссекретаря О’Брайен: США увидели в Польше будущего лидера ЕС Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Польша станет лидером Евросоюза вместо Германии и Франции. США оценили ее усилия по перевооружению, заявил замгоссекретаря по европейским делам Джеймс О’Брайен. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он встретился с главой МИД Польши Радославом Сикорским и обсудил планы нового правительства под руководством Дональда Туска. По словам Джеймса О’Брайена, США хотели бы лидерства этой страны в Евросоюзе. Замгоссекретаря напомнил, что польские власти, в отличие от других стран НАТО, потратили на оборону гораздо больше 2% ВВП.

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По словам старшего преподавателя МГИМО Алексея Зудина, Польша давно демонстрировала повышенные амбиции. Он заявил, что в этом смысле она устроила бы США своими русофобскими настроениями. Однако польская экономика не такая сильная, как у нынешних лидеров — Германии и Франции.

«Здесь Варшава проигрывает Берлину и Парижу. Но этим она и устраивает Вашингтон. Будучи лидером в Европе, страна не сможет играть самостоятельную роль», — сказал он.

Экс-премьер Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз отказаться от централизации. Он заявил, что только это защитит объединение от разрушения.