Госдеп заявил о переговорах по «заверениям безопасности» для Украины

США начали переговоры с властями Украины о предоставлении Киеву «заверений безопасности». Об этом заявила заместитель госсекретаря страны Виктория Нуланд в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

Нуланд обратила внимание, что переговорный процесс проходит не публично.

«Могу только сказать, что США ведут переговоры с Киевом о заверениях безопасности, которые Украина может получить», — сказала она.

Высказывание Нуланд касается готовности Соединенных Штатов предоставить Украине гарантии безопасности, сопоставимые с пятой статьей договора НАТО и предполагающие вступление США в боевые действия на стороне Украины, если та подвергнется нападению. Этого в частности хочет украинский президент Владимир Зеленский.

Нуланд попросили уточнить, имела ли она в виду «гарантии безопасности» или «заверения безопасности». Второй вариант не влечет за собой вступление в боевые действия.

«Я сказала именно так, как сказала. И это все, что я могу сообщить публично», — ответила замгоссекретаря.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале «битвы за Донбасс». По словам главы украинского государства, войска страны готовы сражаться и защищаться.