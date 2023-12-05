Мир 05 декабря 2023, 23:03 Госдеп заявил о «дне бочки» в возможности США помогать Украине Миллер: США достигли «дна бочки» в возможности оказывать помощь Украине РИА «Новости»

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Власти США достигли «дна бочки» в своей возможности предоставлять военную поддержку Украине. Такое заявление сделал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины», — сказал он.

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По словам Миллера, США предрекли Украине «очень тяжелую зиму». Сейчас администрация Белого дома надеется, что конгрессмены поддержат стремление президента Джо Байдена продолжить оказывать критически важную помощь Киеву.

Ранее американский лидер отправил в конгресс запрос на выделение 106 миллиардов долларов для помощи Украине и Израилю, однако он остался без поддержки.

После этого палата представителей изменила документ, акцентировав на помощи только Израилю, но подконтрольный Демократической партии сенат также заблокировал инициативу.