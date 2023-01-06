Мир 06 января 2023, 23:51 Госдеп заявил, что ждет от России готовности начать переговоры по Украине Представитель Госдепа Прайс: США ждут от России переговоров по Украине РИА «Новости»

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Власти США пытаются добиться от России согласия на переговоры об урегулировании конфликта на Украине. При этом российское руководство должно отказаться от новых регионов, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Его слова привел ТАСС.

«Мы обратили внимание на заявление Кремля о том, что он готов участвовать в диалоге, однако только в том случае, если будут признаны новые территориальные реалии. Это ясный признак того, что у Москвы нет подлинного аппетита, чтобы участвовать в дипломатии, которая приведет к справедливому и прочному миру», — сказал он.

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Прайс также отметил, что США надеются изменить ситуацию, продолжая предоставлять Украине необходимую военную помощь.

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Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи. Его общая сумма составила три миллиарда долларов, из которых 225 миллионов долларов пойдут на укрепление военного потенциала и модернизацию ВСУ.

Пентагон включил в очередной пакет военной помощи Украине поставку боевых машин пехоты Bradley и зенитных ракет RIM-7 Sea Sparrow.