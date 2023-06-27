27 июня 2023, 01:22
Госдеп заявил, что США будут добиваться экстрадиции Пригожина
Госдеп США будет просить об экстрадиции главы ЧВК «Вагнер» Пригожина
Американские власти планируют добиваться выдачи основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, если он прибудет в страну, с которой у США есть договор об экстрадиции. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Его слова передало РИА «Новости».
«Мы бы попытались применить наши обвинения, если он появится в стране, с которой у нас есть соглашение об экстрадиции», — сказал он.
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При этом Миллер напомнил, что с Россией и Белоруссией такого договора нет.
Госдеп обвиняет Пригожина во вмешательстве в выборы президента США. По их данным, некое «Агентство интернет-исследований», которое финансировал бизнесмен, «сеяло раздор» во время президентских выборов 2016 года. Ведомство пообещало награду в 10 миллионов тому, кто предоставит доказательства этому.
В минувшую субботу, 24 июня, Пригожин и ЧВК «Вагнер» предприняли попытку мятежа в России. В конце дня в Кремле заявили, что основатель ЧВК после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко уедет в республику, а «вагнеровцы» уйдут в полевые лагеря.
Госдеп США
Евгений Пригожин
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