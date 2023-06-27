Мир 27 июня 2023, 01:22 Госдеп заявил, что США будут добиваться экстрадиции Пригожина Госдеп США будет просить об экстрадиции главы ЧВК «Вагнер» Пригожина РИА «Новости»

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Американские власти планируют добиваться выдачи основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, если он прибудет в страну, с которой у США есть договор об экстрадиции. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Его слова передало РИА «Новости».

«Мы бы попытались применить наши обвинения, если он появится в стране, с которой у нас есть соглашение об экстрадиции», — сказал он.

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При этом Миллер напомнил, что с Россией и Белоруссией такого договора нет.

Госдеп обвиняет Пригожина во вмешательстве в выборы президента США. По их данным, некое «Агентство интернет-исследований», которое финансировал бизнесмен, «сеяло раздор» во время президентских выборов 2016 года. Ведомство пообещало награду в 10 миллионов тому, кто предоставит доказательства этому.

В минувшую субботу, 24 июня, Пригожин и ЧВК «Вагнер» предприняли попытку мятежа в России. В конце дня в Кремле заявили, что основатель ЧВК после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко уедет в республику, а «вагнеровцы» уйдут в полевые лагеря.