Госдеп заявил, что Россия продолжает увеличивать число войск на границе с Украиной

Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной, поэтому о деэскалации ситуации речи не идет. С таким заявлением во время пресс-конференции выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Его выступление доступно на YouTube-канале ведомства.

Он пояснил, что, несмотря на заявления об отводе российских войск с украинской границей, все происходят полностью противоположные вещи.

«В последние недели и дни российских сил на границе становится больше, а не меньше», — заявил Прайс.

Он заявил, что подобная ситуация вызывает опасения в Вашингтоне, который призывает к мирному выходу из кризиса.

В начале этой недели министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил, что военные подразделения Южного военного округа начали возвращаться в места дислокации после учений в Крыму.

Сегодня пресс-служба Минобороны выпустила заявление, в котором уточнила, что военные перебрались через Крымский мост на материковую часть России. Танки, самоходные артиллерийские установки и боевые машины отправились в военные части на специальных железнодорожных платформах.

Обвинения в адрес России со стороны США и стран Запада о предстоящем нападении на Украину продолжаются даже по истечении 16 февраля — дня, который зарубежом официально назвали датой начала вторжения.

Россия неоднократно опровергала наличие планов нападения на соседнюю страну. Официальные лица объясняли нагнетание обстановки странами Запада предлогом для поставок вооружения на Украину и расширения своего военного присутствия около российских границ.