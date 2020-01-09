Госдеп заявил, что Иран обстреливал базы США 15 раз за последние 4 месяца

Иран на этой неделе в 15-й раз за четыре месяца нанес удар по иракским базам, где находятся американские военные. Такое заявление сделал Госдепартамент США.

«До того, как Иран атаковал иракские объекты вчера вечером, уже было 14 атак со стороны Ирана или поддерживаемого Ираном ополчения на силы США с сентября 2019 года», — сказано в справочной информации, которую предоставил Госдеп. Об этом сообщило РИА «Новости».

В начале января американские военные провели спецоперацию в Ираке, во время которой ликвидировали иранского генерала спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. В ответ на это Иран атаковал иракские базы, где находятся войска США. При этом, по официальной информации, в результате удара никто из американцев не пострадал.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал действия своего правительства «соразмерными мерами в целях самообороны». В свою очередь, президент США Дональд Трамп провел экстренное совещание в Белом доме, а позже сделал официальное заявление. Он рассказал, что собирается ввести санкции против Тегерана. Однако подчеркнул, что хочет для Ирана «великого будущего»: процветания и гармоничных отношений с миром.