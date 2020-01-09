Госдеп заявил, что Иран обстреливал базы США 15 раз за последние 4 месяца
«До того, как Иран атаковал иракские объекты вчера вечером, уже было 14 атак со стороны Ирана или поддерживаемого Ираном ополчения на силы США с сентября 2019 года», — сказано в справочной информации, которую предоставил Госдеп. Об этом сообщило РИА «Новости».
В начале января американские военные провели спецоперацию в Ираке, во время которой ликвидировали иранского генерала спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. В ответ на это Иран атаковал иракские базы, где находятся войска США. При этом, по официальной информации, в результате удара никто из американцев не пострадал.
Глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал действия своего правительства «соразмерными мерами в целях самообороны». В свою очередь, президент США Дональд Трамп провел экстренное совещание в Белом доме, а позже сделал официальное заявление. Он рассказал, что собирается ввести санкции против Тегерана. Однако подчеркнул, что хочет для Ирана «великого будущего»: процветания и гармоничных отношений с миром.