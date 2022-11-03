Госдеп заговорил о новых санкциях против КНДР за «поставки оружия России» | 360°

Мир 03 ноября 2022, 07:55 Госдеп заговорил о новых санкциях против КНДР за «поставки оружия России» Госдеп: США продумают дополнительные меры против КНДР, которая якобы поставляет РФ оружие Unsplash

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В Соединенных Штатах попытаются найти «дополнительные инструменты» против КНДР, которая якобы поставляет вооружение России, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Об этом написал ТАСС.

Прайс напомнил, что в отношении Северной Кореи уже действуют санкции, однако теперь, вероятно, потребуются новые шаги.

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«Мы намерены привлекать КНДР к ответственности за ее ракетную программу, но также и за поставки оружия России», — подчеркнул руководитель пресс-службы Госдепа.

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По его словам, страны мира, «особенно те, которые имеют влияние на КНДР», постоянные члены Совбеза ООН, ответственны за полное выполнение введенных санкций. США уже «использует все инструменты», чтобы помещать поставкам оружия в Россию из Ирана, заявил Нед Прайс.

О том, что КНДР якобы тайно направляет артиллерийские снаряды в Россию для применения на спецоперации, накануне сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.