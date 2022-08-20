Госдеп выразил опасения насчет признания России «спонсором терроризма»

США опасаются, что признание России «государством, поддерживающим терроризм», окажет негативное влияние на соглашение по зерну. С таким заявлением выступил представитель Госдепа Джим О’Брайен.

«Мы всегда осознаем, что Россия будет агрессивно реагировать», — сказал он, комментируя возможный ответ РФ на подобное решение.

Представитель Госдепа подтвердил, что Вашингтон «обеспокоен этим».

Также, по словам О’Брайена, США обсуждают с Киевом введение дополнительных антироссийских санкций. Представитель Госдепа указал на «более широкие обсуждения подходов», которые должны носить комплексный характер.

«Мы ведем обсуждения с конгрессом и Украиной над введением все больших и больших санкций против России», — привело РИА «Новости» слова представителя ведомства.

О’Брайен не уточнил, когда США намерены объявить о новом пакете санкций против РФ.

США не признали Россию «спонсором терроризма» не только из-за зерновой сделки, но и из-за собственных бизнес-интересов, отметила в беседе с «360» юридический консультант Центра экспертного сопровождения политических процессов Александра Турапина.