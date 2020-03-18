Госдеп выделит 2 миллиона долларов на изучение стран бывшего СССР
Госдеп сообщил, что собирается выделить два миллиона долларов в раммках «Программы по исследованию стран Восточной Европы и независимых государств бывшего Советского Союза». Об этом написал RT.
Заниматься программой будет бюро разведки и исследований внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов. Их цель — углубление знаний американских специалистов о странах обозначенного региона и постсоветского пространства.
В конкурсе на получение гранта смогут участвовать только американские ВУЗы и неправительственные организации.
Опубликовали список стран, которые будут исследоваться: Россия, Украина, Армения, Азербайджан, Чехия, Грузия, Словакия, Польша, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан и другие.