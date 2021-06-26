Госдеп выбрал спецпосланника по правам секс-меньшинств

В Госдепартаменте появился спецпосланник по правам сексуальных меньшинств. Восстановленную должность заняла активистка Джессика Стерн.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о новом назначении в Twitter.

«Нынешняя администрация намерена способствовать тому, чтобы американская и иностранная дипломатия продвигали и защищали права ЛГБТКИ+ по всему миру», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

Блинкен добавил, что назначение Стерн подтвердило приверженность американских властей этим принципам.

В пятницу над Госдепом подняли «прогрессивный» флаг. Вывесили его и на территории посольства США в Москве — как знак поддержки ЛГБТ-движения. Великобритания поступила аналогичным образом. Эксперты посоветовали не замечать подобные выходки иностранных дипломатов.

Должность спецпосланника по правам секс-меньшинств существовала при президентстве Барака Обамы с 2008 по 2016 годы. Занявший пост главы государства Дональд Трамп отказался назначать кого-то на этот пост.