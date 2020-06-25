Госдеп возобновит выдачу паспортов американцам для поездок заграницу

Америка начала возвращаться к привычной жизни после пандемии коронавируса. Поэтому команда, занимающаяся выдачей паспортов, возвращается к работе. На следующей неделе сотрудники начнут обрабатывать заявки, которые были заморожены из-за коронавируса.

Гражданам США паспорта нужны только для поездок за границу. В стране в качестве удостоверения личности обычно используют водительские права.

Правительство США ранее говорило, что приостановит выдачу некоторых виз до конца года. Помимо этого для некоторых категорий держателей грин-карт продлят запрет на въезд на территорию Америки.