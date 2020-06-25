Госдеп возобновит выдачу паспортов американцам для поездок заграницу
Госдеп США намерен возобновить со следующей недели выдачу паспортов для выезда граждан за границу. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, его процитировала «Политика Сегодня».
Америка начала возвращаться к привычной жизни после пандемии коронавируса. Поэтому команда, занимающаяся выдачей паспортов, возвращается к работе. На следующей неделе сотрудники начнут обрабатывать заявки, которые были заморожены из-за коронавируса.
Гражданам США паспорта нужны только для поездок за границу. В стране в качестве удостоверения личности обычно используют водительские права.
Правительство США ранее говорило, что приостановит выдачу некоторых виз до конца года. Помимо этого для некоторых категорий держателей грин-карт продлят запрет на въезд на территорию Америки.