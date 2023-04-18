Мир 18 апреля 2023, 09:40 Госдеп возложил на Китай ответственность за отношения с США Госсекретарь Блинкен: Китай должен обозначить свои намерения по отношению к США РИА «Новости»

Читать 360tv в

Первый шаг для развития американо-китайских отношений должна сделать КНР. Ей следует обозначить свои намерения. Об этом на встрече министров иностранных дел стран G7 в Японии заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Его процитировал ТАСС.

«Я ожидаю, что мы сможем достичь подвижек, но для этого требуется, чтобы Китай четко обозначил свои намерения в этом отношении», — сказал он.

Реклама

Штаты, по его словам, заинтересованы в поддержании связей с Китаем. Энтони Блинкен сказал, что весь мир ожидает от Белого дома ответственного подхода.

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» приняли общее заявление, в котором призвали Китай к диалогу с США по вопросам стратегической безопасности и прозрачности ядерной программы. Они также обратились к России, потребовали подтвердить позицию по недопустимости ядерного конфликта и продлить действие зерновой сделки без ограничений.

В новой стратегической концепции НАТО провозгласил Китай и Россию главными угрозами своей безопасности. Гендиректор Центра новой американской безопасности (CNAS) Ричард Фонтэйн предупредил, что борьба на два фронта навредит прежде всего США.