Мир 11 сентября 2023, 21:31 Госдеп уточнил позицию США по ракетам ATACMS Госдеп: США пока не приняли решения по поводу поставок Украине ракет ATACMS Pxhere

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США не поменяли свою позицию по поводу возможных поставок ВСУ оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Как сообщил руководитель пресс-службы американского Госдепа Мэттью Миллер, Вашингтон не передает Киеву эти комплексы. Слова представителя американского внешнеполитического ведомства привел ТАСС.

На регулярном брифинге Миллер отметил, что это вопрос остается на рассмотрении. Однако изменений «на данном этапе не было». Так руководитель пресс-службы Госдепа прокомментировал публикации в СМИ о намерении Вашингтона передать Киеву ракеты ATACMS.

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«Скажу только, что эти разговоры у нас с украинскими коллегами продолжаются, как и внутри правительства США», — указал Миллер.

Он также добавил, что пока у американской стороны нет новой позиции, о которой можно было бы объявить.

Ранее СМИ со ссылкой на заявление Белого дома указывали, что США не исключают отправку на Украину ракет ATACMS, однако объявить о таком решении пока не готовы. Также в Пентагоне ранее указывали, что решения по этому вопросу еще нет и в ближайший день о нем объявлять не планируют.