Мир 23 мая 2023, 21:23 Госдеп усомнился в применении диверсантами в Белгородской области оружия США Госдеп усомнился в применении диверсантами у Белгорода предоставленного США оружия Pxhere

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Американские власти усомнились в достоверности сообщений о том, что украинские диверсанты во время атаки в Белгородской области применяли предоставленные США вооружения. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Его слова привел ТАСС.

Он отметил, что в Госдепе видели «некоторые сообщения», которые распространялись «в соцсетях и где-то еще», с утверждениями о том, что предоставленные США вооружения использовались при этих атаках.

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«Я отмечу, что в настоящее время мы скептически относимся к достоверности этих сообщений», — сказал Миллер.

Украинские диверсанты в Белгородской области после ударов российских военных в рамках объявленной в регионе контртеррористической операции оставили американский бронетранспортер. Кадры военной машины показал губернатор области Вячеслав Гладков.

Украинская ДРГ 22 мая атаковала Грайворонский округ Белгородской области. Под обстрел попали жилые дома, несколько мирных жителей получили ранения. СК возбудил уголовное дело.

За два дня до нападения диверсантов ВСУ спутник частной американской компании Maxar снимал село Козинка в Грайворонском округе российского региона. Фотографии карты района, которые опубликованы на сайте компании, датировали 20 мая. Съемки населенного пункта вели 2 и 17 мая, а также в марте и феврале.