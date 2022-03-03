Госдеп упрекнул Кремль в нарушении свободы СМИ

Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором упрекнул Россию в наступлении на свободу слова и СМИ. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Кремль у себя дома ведет наступление на СМИ, все усилия Москвы, очевидно, усиливаются», — говорится в заявлении Госдепа.

Ранее руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко призвал россиян совместно бороться с распространяемыми со стороны западных стран фейками и дезинформацией о проводимой специальной военной операции на Украине.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников объяснил, что ведется работа контор в Варшаве, Вильнюсе и Киеве, которые занимаются целенаправленной информационной войной против Российской Федерации.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор отключил вещание радиостанции «Эхо Москвы», а сайт «ВКонтакте» заблокировал его официальную страницу.