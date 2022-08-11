Госдеп уличил Северную Корею в подготовке к новым ядерным испытаниям

Американская администрация располагает данными, что КНДР готовится провести новые ядерные испытания. На фоне этого США прорабатывают меры реагирования со своими союзниками в регионе, заявил замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель. Его слова привело РИА «Новости».

Речь идет о взаимодействии США с Японией и Южной Кореей, пояснил Патель. Власти Северной Кореи в последние годы неоднократно проводили ядерные испытания — в регионе происходили небольшие землетрясения. Это подтверждалось данными Геологической службы США, которые свидетельствовали об искусственном характере землетрясений.

Члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) решительно осуждали политику КНДР и призывали мировое сообщество повлиять на руководство страны. Экс-президент США Дональд Трамп обещал Пхеньяну «военный ответ», однако до эскалации не дошло.

Накануне заместитель руководителя отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон пригрозила властям Южной Кореи уничтожением из-за попытки занести коронавирус.