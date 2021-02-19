Госдеп США запретил въезд 43 чиновникам из Белоруссии

Представители Госдепартамента США приняли решение о запрете въезда в страну 43 чиновникам из Белоруссии. Об этом сообщил глава ведомства Энтони Блинкен, написал сайт «Утро.ру».

Визовые ограничения были введены «за подрыв демократии». В список включены работники судов, а также начальники и сотрудники правоохранительных органов, которые задерживали участников протестных акций и использовали в их адрес оскорбительные слова.

Помимо прочего, в перечне есть судьи и прокуроры, которые приговаривали мирных демонстрантов, а также работники вузов, угрожавшие ученикам за участие в митингах. Всего под санкции попали уже более сотни человек, живущих в республике.