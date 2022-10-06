США заявили, что не планируют размещать ядерное оружие в Польше | 360°

Мир 06 октября 2022, 22:43 Поделиться Telegram

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Viber США заявили, что не планируют размещать ядерное оружие в Польше Госдеп: США не планируют размещать ядерное оружие в Польше РИА «Новости»

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Американская администрация не планирует размещать ядерное оружие в странах, которые присоединились к Североатлантическому альянсу после 1997 года. Такое заявление сделал замглавы пресс-службы Минобороны США Ведант Патель. Его слова привело РИА «Новости».

Польский президент Анджей Дуда заявил ранее, что тема размещения американского ядерного оружия на территории республики остается открытой. Однако Патель утверждает обратное — администрация США не обсуждала эту тему.

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«Но я могу сказать, что США не планируют размещать ядерное оружие на территории стран-членов НАТО, присоединившихся после 1997 года», — отметил представитель оборонного ведомства США.

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Польша стала членом НАТО в 1999 году. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша усиливает свою армию. По его словам, на фоне энергетического кризиса в Европе вместо поддержки своего населения Варшава увеличивает военный бюджет. А прибалтийские страны стараются не отставать от Польши, подытожил Лукашенко.

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