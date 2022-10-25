Госдеп США забеспокоился из-за укрепления союза России и Ирана | 360°

Мир 25 октября 2022, 21:43 Госдеп США забеспокоился из-за укрепления союза России и Ирана Госдеп: «углубление альянса» России и Ирана вызвало беспокойство в США

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Госдепартамент США встревожен «углублением альянса» России и Ирана. Такое заявление сделала заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито.

Во время выступления на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне сотрудник американского ведомства напомнила о заявлении Джо Байдена. Американский лидер ранее сообщил, что США не бросят Ближний Восток, «оставив вакуум, который заполнят Китай, Россия или Иран».

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По ее словам, Белый дом стремится к деэскалации с Ираном. При этом цель США взаимодействовать с зарубежными партнерами для сдерживания такой деятельности Тегерана, которую в Вашингтоне сочтут дестабилизирующей.

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«Угрозы Ирана в адрес персонала США в Ираке или где бы то ни было еще терпеться не будут. И, как мы продемонстрировали, мы будем отвечать, когда происходят атаки на наших людей или интересы», — подчеркнула Гавито.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков раскритиковал позицию Соединенных Штатов относительно планов киевского режима по применению «грязной бомбы» и назвал ее «непозволительной», сообщало РИА ФАН.