Госдеп США выступил против испытаний С-400 Турцией

Американские власти глубоко обеспокоила информация о намерении Турции провести в ближайшее время испытания российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 на черноморском побережье. Скорее всего, стрельбы состоятся в северной провинции страны Синоп.

Об этом ТАСС заявил представитель Госдепартамента США.

«Мы в курсе этих сообщений. Мы продолжаем категорически возражать против закупки Турцией зенитных ракетных систем С-400, и мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что Турция продолжает свои усилия, направленные на то, чтобы ввести в эксплуатацию С-400», — сказал он.

О возможном проведении испытаний сообщило турецкое издание Yeni Akit. Журналисты опубликовали видео, на котором часть системы ПВО С-400 «Триумф» следует через город Самсун в сторону Синопа. Кроме того, власти страны объявили о закрытии воздушного пространства над этой провинцией.

Официального подтверждения информации со стороны властей Турции нет. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что С-400 в республике все еще не заступили на боевое дежурство.

В конце августа руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что обсуждение поставки второго полка систем ПВО С-400 с Турцией пока не завершено, а само соглашение не подписано.