Мир 13 декабря 2022, 11:25 Госдеп США выделит Турции $500 тысяч на укрепление культурных связей

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Соединенные Штаты выделят Турции около 500 тысяч долларов на укрепление культурных и демократических связей. Об этом сообщил RT со ссылкой на документ Госдепартамента.

По словам авторов документа, подать заявку на получение финансирования могут как частные, так и государственные учреждения высшего образования, а также НКО и частные лица.

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Минимальный размер одного гранта составит 15 тысяч долларов, максимальный — 35 тысяч долларов.

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«Миссия Соединенных Штатов в Турции объявляет конкурс программ, направленных на укрепление связей между США и Турцией посредством мероприятий по культурному взаимодействию и обмену», — говорится в документе.

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