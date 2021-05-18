Госдеп США выделит средства на «поддержку независимых СМИ» в Киргизии

Госдепартамент США собирается выделить деньги на программы по «поддержке» средств массовой информации в Киргизии, сообщил сайт RT со ссылкой на описание гранта.

«Эти программы должны продвигать свободный обмен информацией и свободу выражения мнений путем поддержки независимой и ответственной журналистики», — отметили в документе.

Уточняется, что программы должны иметь цель повышения потенциала и укрепления медиаорганизаций в вопросах прозрачного освещения происходящего, а также «формирования устойчивости». Представители Госдепа считают, что СМИ в Киргизии являются «наиболее открытыми» во всем регионе. При этом только некоторые из них реально независимы.

Размер гранта составит примерно 10-50 тысяч долларов. Подать заявку на получение средств могут некоммерческие и неправительственные организации, а также независимые СМИ Киргизии.