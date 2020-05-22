Госдеп США выделит до 250 тысяч долларов на обучение преподавателей журналистики в Грузии

«Американские некоммерческие и неправительственные организации, аккредитованные высшие учебные заведения могут подать заявки на реализацию годичного проекта по содействию профессиональному развитию грузинских преподавателей в области СМИ из государственных и частных высших учебных заведений в рамках интенсивной учебной стажировки по программам подготовки специалистов в сфере СМИ и журналистики в американских вузах, а также дополнительного посещения американских медиаорганизаций и ассоциаций журналистского образования», — уточнили в Госдепе США.

При помощи гранта планируют реализовать программу «Укрепление системы образования в области журналистики в Грузии». Цель проекта — поддержать «профессиональное развитие» преподавателей в сфере СМИ и улучшить грузинские программы обучения. К тому же, Госдеп намерен укрепить сотрудничество между школами журналистики в Грузии и США.

Получивший грант составит интенсивные программы обучения на 14 дней. Среди тематик курсов хотят увидеть «планы обучения и методические рекомендации», «онлайн-программы по журналистике и разработка онлайн-курсов», «текущие тренды и актуальные вопросы образования в области журналистики».

Проект реализуют в течение одного года. Сумма, которую Госдеп выделяет на программу, составляет 250 тысяч долларов.