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    26 января 2021, 10:56

    Госдеп США выделит деньги на «укрепление связей» со Словенией

    Полина Петрова

    Представители Госдепартамента США заявили, что выделят около 100 тысяч долларов неправительственным организациям Словении на реализацию проектов, которые направлены на «укрепление связей» между Любляной и Вашингтоном, информирует сайт RT со ссылкой на соответствующий документ.
    Госдеп США выделит деньги на «укрепление связей» со Словенией

    В тексте говорится, что реализация идеи позволит гражданам Словении лучше понять культуру, политику и ценности Штатов.

    «Отвечающие требованиям темы для проектов определены широко, чтобы охватывать вопросы демократии и прав человека, безопасности и обороны, а также развития экономики и предпринимательства», — уточняется в описании.

    В числе предложений указана работа по направлениям развития независимых СМИ в Словении и укрепления трансатлантического сотрудничества. Еще речь идет об энергетической и кибербезопасности, действиях по борьбе с коррупцией, верховенстве права, а также цифровизации.

    Размер одного гранта составит примерно 3-5 тысяч долларов. В особых случаях сумма может достигать отметки 10 тысяч долларов. Следить за исполнением инициативы будет посольство Штатов в Любляне.