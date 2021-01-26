Госдеп США выделит деньги на «укрепление связей» со Словенией

В тексте говорится, что реализация идеи позволит гражданам Словении лучше понять культуру, политику и ценности Штатов.

«Отвечающие требованиям темы для проектов определены широко, чтобы охватывать вопросы демократии и прав человека, безопасности и обороны, а также развития экономики и предпринимательства», — уточняется в описании.

В числе предложений указана работа по направлениям развития независимых СМИ в Словении и укрепления трансатлантического сотрудничества. Еще речь идет об энергетической и кибербезопасности, действиях по борьбе с коррупцией, верховенстве права, а также цифровизации.

Размер одного гранта составит примерно 3-5 тысяч долларов. В особых случаях сумма может достигать отметки 10 тысяч долларов. Следить за исполнением инициативы будет посольство Штатов в Любляне.