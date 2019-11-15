Госдеп США усилит защиту вузов

Вашингтон поможет научно-образовательным организациям контролировать доступ к стратегически важным исследованиям и оборудованию. Также в учреждениях «внедрят процедуру комплексной проверки» студентов, профессоров и исследователей. Проект запланировали на 2020 год, а его стоимость рассчитали в $2 миллиона.

«Управление по сотрудничеству в области снижения угроз стремится укрепить потенциал высших учебных заведений в деле предотвращения передачи секретных технологий таким государствам, распространяющим ядерное оружие, как Корейская Народно-Демократическая Республика, Иран, Китайская Народная Республика, Россия и Сирия», — заявлено в проекте.

Управление по сотрудничеству в области снижения угроз Госдепа отметило, что «университеты часто являются слабым звеном в глобальной защите против усилий сторонников распространения оружия массового уничтожения по освоению соответствующих технологий».

США хотят контролировать передачу военно-гражданских технологий и интеллектуальной собственности. Особенно их беспокоят открытые каналы связи между университетами и государственными партнерами.

«Проверка преподавательского состава, студентов и научно-исследовательского персонала на предмет того, что цели их исследований не продиктованы военными целями иностранных государств, необходима для прекращения передачи нематериальных технологий и предотвращения получения государствами-распространителями доступа к стратегически важным исследованиям, технологиям и оборудованию», — пояснил Госдеп.

Вашингтон обратит особое внимание на исследовательские институты и университеты с программами и дисциплинами, в которых обычно изучается оружие массового уничтожения, квантовая механика, астрофизика и машинное обучение. «Государства, представляющие интерес» — Индия, Индонезия, Малайзия, Тайвань, ОАЭ и Украина.

«В принципе, меры по соблюдению режима секретности в ядерной сфере — это нормальное явление. Вопрос в другом: такие проекты, как всегда, политизированы. Идеи защитить „секретные технологии“ от России, которая сама является ядерной державой, — это неактуально», — отметил эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов.

По мнению экспертов, данный проект политизирован. Специалисты убеждены, что он ярко показывает желание Вашингтона контролировать учебные заведения других стран.

«Фактически Госдепартамент США продолжает линию на то, чтобы пытаться контролировать не только американские университеты, но и учебные заведения других стран мира. Россия же многократно выступала за соблюдение требований международного права, связанных с тем, что никто не может навязывать свои решения другой стране», — подчеркнул профессор, доктор политических наук Игорь Панарин.