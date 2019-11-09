Госдеп США упразднит пост спецпредставителя на Украине

Вашингтон раздумывает над упразднением должности спецпредставителя Госдепа США на Украине. Ее занимал Курт Волкер, первый высокопоставленный чиновник, ушедший в отставку в ходе расследования импичмента президента Дональда Трампа.

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Этот шаг оставит Киев в преддверии переговоров по Донбассу в одиночестве, считают эксперты журнала Foreign Policy.

«Сигнал, мягко говоря, не обнадеживающий, но вполне ожидаемый: присутствие США на мирных переговорах по Донбассу приближается к нулю», — сказала Алена Гетманчук, директор киевского центра «Новая Европа».

Один из опрошенных журналом чиновником предположил, что должность Волкера в любом случае останется вакантной.

«Никто в здравом уме не захочет оказаться в центре внимания, когда весь мир будет пристально следить за вами. Тем более, что Госдеп уже показал нежелание защищать своих людей даже простейшими способами», — заявил собеседник издания.

В рамках связанного с импичментом расследования демократы из палаты представителей вызывали для дачи показаний многих американских дипломатов и чиновников.

Они жаловались, что их карьеры страдают или даже рушатся, и на них давят адвокаты Госдепа.