Госдеп США упразднит пост спецпредставителя на Украине
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Этот шаг оставит Киев в преддверии переговоров по Донбассу в одиночестве, считают эксперты журнала Foreign Policy.
«Сигнал, мягко говоря, не обнадеживающий, но вполне ожидаемый: присутствие США на мирных переговорах по Донбассу приближается к нулю», — сказала Алена Гетманчук, директор киевского центра «Новая Европа».
Один из опрошенных журналом чиновником предположил, что должность Волкера в любом случае останется вакантной.
«Никто в здравом уме не захочет оказаться в центре внимания, когда весь мир будет пристально следить за вами. Тем более, что Госдеп уже показал нежелание защищать своих людей даже простейшими способами», — заявил собеседник издания.
В рамках связанного с импичментом расследования демократы из палаты представителей вызывали для дачи показаний многих американских дипломатов и чиновников.
Они жаловались, что их карьеры страдают или даже рушатся, и на них давят адвокаты Госдепа.