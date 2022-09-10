Госдеп США сообщил об усилении санкций против сторонников политики России | 360°

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Госдеп США сообщил об усилении санкций против сторонников политики России

Член Госдепа О’Брайен: россиян — сторонников спецоперации на Украине ждут новые санкции

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Правительство США планирует ввести новые санкции в отношении сторонников спецоперации России на Украине. Об этом заявил в пятницу координатор санкционной политики Штатов Джеймс О’Брайен. Его слова процитировал ТАСС.

«Мое послание россиянам, как всегда, состоит в том, что завтра будет хуже. Те, кто решил поддержать линию Кремля, с большей вероятностью столкнутся с некоторыми последствиями», — сказал он.

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По его словам, подробности огласят позднее. Также О’Брайен отметил, что его коллеги следят за переменами в российской власти. Он сообщил, что работа над санкциями продолжается.

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Таким образом О’Брайен прокомментировал вопрос о контакте со сторонниками блогера Алексея Навального. Часть СМИ сообщили, что член Госдепа получил от них и список россиян, в отношении которых, по мнению составителей, следует ввести санкции из-за проведения спецоперации на Украине.

О’Брайен отметил, что представители США получают и проверяет всю поступающую информацию.

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