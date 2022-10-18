США решили усилить позиции Украины перед мирными переговорами | 360°

Мир 18 октября 2022, 19:17 США решили усилить позиции Украины перед мирными переговорами Госдеп заявил, что США хотят обеспечить Украине сильную позицию для мирных переговоров РИА «Новости»

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США должны обеспечить Украине «максимально сильную» позицию к началу мирных переговоров с Россией. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид. Ее слова процитировало РИА «Новости».

Она напомнила, что Соединенные Штаты отличаются выделением «экстраординарной» поддержки Украине. В нее входит не только финансовая помощь, но и отправки военных и гуманитарных грузов.

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«Предоставляя эту поддержку, мы хотим обеспечить Украине максимально сильную позицию к началу переговоров», — сказала Донфрид.

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Ранее экс-президент США Барак Обама посоветовал текущему правительству страны обозначить пределы отправляемой помощи. К такому же шагу он призвал и представителей стран-членов НАТО. Однако собственные предложения по объемам, форматам и механизмам поддержки Украины со стороны этих государств Обама так и не озвучил.