Мир 06 марта 2023, 18:33 Госдеп США профинансирует проекты по сохранению культурного наследия Украины

Читать 360tv в

Посольство США в Киеве и Бюро Госдепартамента Соединенных штатов объявили конкурс проектов, направленных на сохранение и защиту культурных объектов Украины. Об этом сообщил RT.

Отмечается, что главной задачей программы является обеспечение сохранности выдающихся образцов украинского культурного наследия.

Реклама

На данные цели запланировано выделить около трех миллионов долларов. Всего на реализацию инициативы участникам предоставят от 10 до 30 грантов.

Реклама